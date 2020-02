POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht; Wittmund - Autofahrerin leicht verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Ein grauer Audi A 6 ist am Montag in Wittmund beschädigt worden. Auf der Brandenburger Straße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer, den auf einen Parkstreifen abgestellten, Audi an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 15:35 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin aus Aurich ist am Montag bei einem Unfall in Wittmund leicht verletzt worden. Die 18-jährige war gegen 18:20 Uhr mit einem VW Polo auf der Robert-Koch-Straße unterwegs und wollte auf die Isumser Straße abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten VW Passat eines 19-jährigen Wittmunder. Es kam zum Zusammenstoß, bei der sich die VW Polo-Fahrerin leicht verletzt hat. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

