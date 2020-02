Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt; Südbrookmerland - Pedelecfahrer leicht verletzt; Aurich - Autofahrer leicht verletzt; Aurich - Auto beschädigt

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Ein schwarzer Peugeot ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von unbekannten Tätern beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Westerlooger Straße in Aurich. Die Täter zerkratzten das Auto und schlugen die Windschutzscheibe ein. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Pedelecfahrer leicht verletzt

Ein Pedelecfahrer aus Südbrookmerland ist am Montag auf dem Schwalbenweg in Uthwerdum mit einem Auto zusammenstoßen. Zu dem Unfall kam es gegen 13:05 Uhr. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Dacia übersah den vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Pedelecfahrer im Einmündungsbereich des Schwalbenweges. Es kam zum Zusammenstoß und der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Autofahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer aus Großheide ist am Montag bei einem Unfall in Aurich leicht verletzt worden. Der 51-Jährige war gegen 14:50 Uhr mit einem VW Golf auf der Straße Wallster Loog in Richtung Walle unterwegs und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Er hielt verkehrsbedingt an. Hinter ihm fuhr eine 18-jährige aus Großheide mit einem Mercedes Benz und fuhr auf. Der VW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Aurich - Auto beschädigt

Ein unbekanntes Auto ist in der Andreaestraße in Aurich vermutlich beschädigt worden. Die 55-jährige Fahrerin eines Honda Jazz stieß am Montagabend gegen 22:45 Uhr beim Ausparken gegen den, an einer Wohnanschrift in der Andreaestraße, abgestellten PKW. Erst später stellte die Auricherin die Beschädigungen an ihrem Auto fest und fuhr zum Unfallort zurück. Das dort geparkte Auto war nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des PKW wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen unter Telefon 04941 606215.

