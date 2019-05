Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (606) Geparkte Autos beschädigt

Nürnberg (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Mann (37) hat am Freitagnachmittag (03.05.2019) im Stadtteil Steinbühl mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Polizei nahm ihn kurz darauf vorläufig fest.

Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass ein zunächst Unbekannter auf der Siemensbrücke Baustellenschilder umgeworfen hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Ergänzungsdienste Mittelfranken traf unweit davon auf den 37-Jährigen. Er räumte ein an der Straßenbahnhaltestelle Humboldtstraße ausgestiegen zu sein. Bei der Überprüfung des von ihm zurückgelegten Weges stellte sich heraus, dass in der Gugelstraße und in der Siemensstraße an insgesamt sieben am Straßenrand geparkten Autos der Lack teilweise verkratzt worden war.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ergänzungsdienste Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 6583 - 2402 in Verbindung zu setzen. / Robert Sandmann

