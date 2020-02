Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Auto

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Auto Zu einem Diebstahl ist es in der Straße Rundweg in Aurich gekommen. Unbekannte Täter entwendeten aus einem unverschlossenem VW Touran Werkzeug und eine Geldbörse. Das Auto war auf einer Hauszufahrt im Rundweg abgestellt. Die Tat ereignete sich bereits am 10.02.2020 zwischen 20:30 Uhr und 07:30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

