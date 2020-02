Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Aufbruch von Selbstbedienungsautomaten; Großheide - Fenster von Sporthalle beschädigt; Norden - Tür beschädigt

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Aufbruch von Selbstbedienungsautomaten

Ein Selbstbedienungsautomat für Lebensmittel ist in Norden am Wochenende aufgebrochen worden. Unbekannte öffneten zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, gewaltsam den Selbstbedienungsautomaten in der Straße Alter Postweg in Norden. Die Täter entwendeten Lebensmittel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Fenster von Sporthalle beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten die Verglasung eines Fensters von der Sporthalle im Thünerweg in Großheide. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montagmorgen, 03:30 Uhr. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norden - Tür beschädigt

In einem Krankenhaus in der Osterstraße in Norden ist durch unbekannte Täter die Tür zum Physiotherapiebereich beschädigt worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 15:30 Uhr, und Montag, 05:55 Uhr. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, Telefon 04931 9210, erbeten.

