Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200105 - 0012 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schlag gegen Drogenszene - Große Menge Heroin und Crack aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ker) Am Samstagmittag, den 04.01.2020, gelang auch zivilen Beamten im Bahnhofsgebiet die erfolgreiche Festnahme mehrerer vermeintlicher Drogendealer. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Hotelzimmers konnte eine große Menge Heroin und Crack sichergestellt werden.

Am gestrigen Samstagmittag gelang es zivilen Beamten der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE), einen vermeintlichen Drogendealer auf der Taunusstraße beim Verkauf von Crack an einen Abnehmer zu beobachten und anschließend festzunehmen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers des festgenommenen 19-jährigen Verkäufers, konnten zwei weitere Personen, ein 20 und ein 26-Jähriger, angetroffen werden. In dem Zimmer des im Bahnhofsgebiet befindlichen Hotels, konnten insgesamt rund 43 Gramm Heroin und 22 Gramm Crack aufgefunden werden. Auch Bargeld, Mobiltelefone und weiteres Verkaufsmaterial wurden sichergestellt.

Alle drei Tatverdächtigen sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wurden aufgrund bestehender Fluchtgefahr in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Im Laufe des Tages werden sie einem Haftrichter vorgeführt. Der 20-Jährige wurde bereits am Donnerstag, den 02.01.2020, nach dem Verkauf von Crack im Bahnhofsgebiet festgenommen.

Das sichergestellte Heroin und Crack hat einen Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro. Es konnte verhindert werden, dass diese gefährlichen Drogen weiter in den Umlauf kommen.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei geführt.

