Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200105- 0010 Frankfurt-Heddernheim: Überfall auf Bäckereifiliale

Frankfurt (ots)

(ker) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Samstags, den 04.01.2020, wurde eine Bäckereifiliale in Heddernheim überfallen. Der unbekannte Täter erbeutete dabei Backwaren.

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr betrat der derzeit unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Bäckereifiliale in der Dillenburger Straße und bestellte verschiedene Backwaren an der Theke. Als der 18-jährige Angestellte dem Täter diese überreichte, zog der Täter plötzlich ein Pfefferspray und sprühte damit auf den Angestellten. Der Täter versuchte daraufhin, die Kasse zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang, auch weil der durch den Reizstoff beeinträchtige Angestellte den Täter wegschubste. Nach einem weiteren erfolglosen Versuch an die Kasse zu geraten, ergriff der Täter mit den bereits ausgehändigten Backwaren die Flucht in Richtung der "Dillgasse".

Der Täter konnte von dem Angestellten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkelhäutig, bekleidet mit dunkler Basecap und dunkler Oberbekleidung. Besonders auffällig sei ein abgebrochener Schneidezahn.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-53110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell