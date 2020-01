Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200103 - 0007 Frankfurt- Schwanheim: Nachtrag zur Meldung 191211- 1267: Straßenräuber ermittelt und in U-Haft

Frankfurt (ots)

(hol) Der Frankfurter Kriminalpolizei gelang es erneut, einen Straßenräuber dingfest zu machen. Der 17-Jährige hatte am 11.12.2019 eine 25-jährige Frankfurterin überfallen. Er kommt noch für weitere Taten als Täter in Betracht. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Am 11.12.2019, gegen 01:50 Uhr, folgte der bis dato Unbekannte der 25-Jährigen nach Verlassen des Nachtbusses an der Haltestelle "Geisenheimer Straße" in Schwanheim. Kurz darauf schlug er ihr ins Gesicht und raubte ihr Handy.

Nach einer arbeitsintensiven Auswertung der Videoüberwachungsaufnahmen der öffentlichen Verkehrsmittel erlangte die Polizei schließlich Bilder des Tatverdächtigen. Anhand dieser identifizierten die Ermittler nun einen 17-jährigen Wohnsitzlosen. Im Rahmen der Ermittlungen begründete sich der Verdacht, dass er noch für weitere, ähnlich gelagerte Raubüberfälle im Frankfurter Umland verantwortlich sein könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich schließlich, als ihn die Polizei im Anschluss an einen Straßenraub in Dietzenbach am 19.12.2019 im Rahmen der Fahndung festnahm.

Als besonders hilfreich erwiesen sich die Turnschuhe einer unbekannten und seltenen Marke, die er bei den Überfällen trug. Vor allem die Kombination mit den sehr auffälligen, farbigen Schnürsenkeln wurde ihm zum Verhängnis.

Der 17-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittler klären nun, ob er darüber hinaus noch für weitere Raubüberfälle verantwortlich sein könnte.

