POL-OH: Hersfeld-Rotenburg

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Sonntag (16.02.), gegen 2.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in der Klausstraße in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Der Täter wurde dabei gestört, wie er mit einem unbekannten Gegenstand versuchte die Schaufensterscheibe einzuschlagen und flüchtete. Er verursachte einen Schaden von circa 2.000 Euro.

