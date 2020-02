Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wasserglastrick - Kennzeichen gestohlen - Fensterscheibe eingeworfen - Zwei Fachmärkte von Einbrechern aufgesucht - Einbruch in Wohnung gescheitert

Falsche Kunsthändler erbeuten Bargeld mit Wasserglastrick: Polizei sucht Zeugen

FLIEDEN. Unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, nutzte ein Mann am Samstag (15.02.) die Hilfsbereitschaft eine Seniorin aus. Gegen 11:10 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer lebensälteren Dame in der Sudetenstraße. Ein Mann stellte sich der Frau vor und gab an, ein altes Ölgemälde kaufen zu wollen. Während des Gesprächs erbat der angebliche Kunsthändler ein Glas Wasser und begab sich mit der Geschädigten für eine kurze Zeit in deren Küche. Bevor er die Wohnung wieder verließ, nutzte er noch einen unbeobachteten Moment aus und entwendete aus der Wohnung eine geringe Summe Bargeld. Erst nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellt die Dame den Diebstahl fest.

Laut Zeugenangaben soll der Tatverdächtige circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte eine helle Hautfarbe und schwarze auffällig dicke Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer grauen Wollmütze, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an!

Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de und www.polizei-beratung.de

Kennzeichen gestohlen

FULDA. Zwischen Samstagabend (15.02.) und Sonntagmorgen (16.02.) stahlen Unbekannte die Kennzeichen MKK-PJ 388 von einem Audi A3. Das Fahrzeug stand auf einem Innenhofparkplatz in der Petersberger Straße im Bereich der B 27.

Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

PETERSBERG. Unbekannte warfen am frühen Mittwochmorgen (17.02.) die Fensterscheibe eines Fitnesscenters im Kreuzgrundweg mit einem Stein ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Täter jedoch nicht ins Innere ein.

Zwei Fachmärkte von Einbrechern aufgesucht: Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches entwendet

FULDA/PETERSBERG. Zwei Fachmärkte in Fulda und Petersberg waren in der Nacht zu Samstag (15.02.) das Ziel unbekannter Einbrecher.

In der Petersberger Justus-Liebig-Straße scheiterten die Täter mit ihrem Versuch, die Schaufensterscheibe eines Elektronikfachmarktes mit dem Betonfuss eines Baustellenschildes einzuwerfen. In der Kohlhäuser Straße in Fulda gelang es den Täter hingegen in die Lagerhalle eines Telekommunikationsfachmarktes einzudringen, indem man die Zugangstür aufhebelte. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten mehrere Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches in noch unbekannter Stückzahl und Wert.

Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Fuldaer Kriminalpolizei sucht daher nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Tatorte in Fulda und Petersberg gesehen haben.

Einbruch in Wohnung gescheitert

KÜNZELL. In der Nacht zu Samstag (15.02.) versuchten Unbekannte in eine Mehrfamilienhauswohnung in der Friedrich-Fröbel-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Balkontür aufzuhebeln. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

