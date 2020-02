Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Behördengebäude - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Auto beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Autoanhänger gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Behördengebäude

Ulrichstein - Am Donnerstag (13.02.), gegen 19.30 Uhr, versuchten Unbekannte in der Marktstraße in die Büroräume einer Behörde einzubrechen. Die Hebelversuche der Täter blieben ohne Erfolg, es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz - In der Nacht auf Freitag (14.02.) versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Seelbüde" aufzuhebeln. Die Täter scheiterten und hinterließen einen Sachschaden von etwa 800 Euro.

Auto beschädigt

Alsfeld - Zwischen Freitagnachmittag (14.02.) und Samstagmittag (15.02.) beschädigten Unbekannte ein Auto, das in der Straße "Schnepfenhain" auf dem Parkplatz der Stadtbücherei abgestellt war. Die Täter traten gegen den Außenspiegel auf der Fahrerseite und verursachten damit einen Sachschaden von circa 150 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld - In der Nacht auf Samstag (15.02.) stahlen Unbekannte in der Straße "Sackgasse" beide amtlichen Kennzeichen GI-NL 69 von einem schwarzen VW Up!. Das Auto stand auf einem Parkplatz seitlich an der Straße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Autoanhänger gestohlen

Alsfeld - Zwischen Samstagnachmittag (15.02.) und Sonntagnachmittag (16.02.) stahlen Unbekannte in der Jahnstraße einen Autoanhänger der Marke "Stema" mit dem amtlichen Kennzeichen VB-AS 528. Der Anhänger stand auf dem Parkplatz der Stadthalle und hatte einen Wert von etwa 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

