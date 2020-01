Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schwerer Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern (27.01.2020 - 28.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl von Kompletträdern an einem auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der äußeren Stockacher Straße stehenden Mercedes-Benz GLE 53 in der Nacht zum Dienstag im Zeitraum von 19.00 bis 07.30 Uhr. Die Räder wurden an dem Fahrzeug abmontiert. Gestohlen wurden insgesamt vier dunkle Hochglanz-Felgen des Herstellers AMG, Größe 20 Zoll mit jeweils fünf Doppelspeichen und darauf montierten Winterreifen der Größe 275/45 R 20. Der Gesamtwert der entwendeten Kompletträder mit Winterreifen beträgt etwa 6.500 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Tatverdächtigen am Ende der Straße "Kleines Öschle" unberechtigt auf das Betriebsgelände begaben. Der angegangene Pkw stand unmittelbar an der Böschung zu der oberhalb des Betriebsgeländes vorbeiführenden Bundesstraße 14.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein Transportfahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Kompletträder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell