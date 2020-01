Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Einbruchsversuche

Menden (ots)

In Menden machten sich Unbekannte in der Nacht zum heutigen Donnerstag an der Nebeneingangstür eines Handygeschäftes an der Hauptstraße zu schaffen. Es blieb beim Versuch.

Unbekannte sind in der Neujahrsnacht in den Kindergarten Am Vollmersbusch eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und kletterten in die Einrichtung. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Am Bieberkamp (Bushaltestelle Lürbke Wendeschleife) wurde am Dienstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines grauen Mercedes B 180 eingeschlagen. Der Täter nahm einen auf dem Rücksicht abgestellten Einkaufskorb an sich, durchwühlte ihn und stellte ihn in zehn Metern Entfernung am Straßenrad wieder ab. Es wurde nichts gestohlen.

Unbekannte haben zwischen dem 19. Dezember und dem vergangenen Montag einen Parkscheinautomaten an der Gartenstraße/Ecke Nordwall aufgebrochen. Der unbekannte Täter kannte sich offenbar nicht aus und kam nicht an das Fach mit dem Kleingeld. Dafür ist der Schaden an dem Automaten mit schätzungsweise 4000 Euro enorm.

Die Polizei bittet um Hinweise unter telefon 9099-0.

