Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Außenspiegel touchiert

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Außenspiegel touchiert

Im Begegnungsverkehr sind am Montag in Holtgast zwei Lkw an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Ein Lkw-Fahrer aus Wittmund war gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am Bahnsteig unterwegs, als ihm ein anderer Lkw entgegenkam. Dieser fuhr offenbar zu weit links und geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die beiden Lkw an den Außenspiegel berührten. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

