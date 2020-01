Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto in Brand geraten; Wiesens - Einbruch in Wohnhaus; Aurich - Unfallflucht auf Esenser Straße; Großefehn - Straßenlaterne beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto in Brand geraten

Bereits am Samstag, 11.01.2020, ist in Wiesmoor ein Auto in Brand geraten. Der Renault Laguna stand zur Tatzeit im Bereich des Stadions auf einer Zufahrt zu einem Lagerplatz für Bauschutt. Die Motorhaube und die Fahrzeugseiten wurden vermutlich zerkratzt, bevor die Täter den Wagen in Brand setzten. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum in dem Bereich etwas beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Aurich, Ortsteil Wiesens, ist am Montagnachmittag eingebrochen worden. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr stiegen bislang Unbekannte in das Haus an der Straße Zum Alten Moor ein und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand hochwertigen Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Esenser Straße

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Aurich ereignet. Der Fahrer eines Lkw aus Aurich war zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und ordnete sich an der Pferdemarktkreuzung auf der rechten Linksabbiegerspur ein. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr mit einem weißen Sattelschlepper neben ihm auf der Rechtsabbiegerspur und stieß mit dem Auflieger gegen den rechten Außenspiegel des Lkw aus Aurich. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Straßenlaterne beschädigt

Ein Autofahrer hat in Großefehn eine Straßenlaterne beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam auf der Schrahörnstraße offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen die Laterne und fuhr davon. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 12 Uhr und 19.45 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

