Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Baustellencontainer aufgebrochen

Offenburg (ots)

Noch unbekannte Diebe haben im Zeitraum vom Freitag, den 13.12.2019 bis Sonntagabend, den 15.12.2019 einen in der Nordstadt aufgestellten Container auf einer Baustelle in der `Gustav-Ree-Anlage´ aufgebrochen. Zunächst fehlte von den Dieben und zahlreichen Elektrogeräten im Wert von etwa 2.000 Euro jede Spur. Durch eine Passantin wurde am Sonntagabend ein Stoffbeutel mit einem Teil des Diebesguts in einer anliegenden Straße aufgefunden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

