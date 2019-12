Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried - Küchenbrand

Appenweieer (ots)

Eine anhaltende Schadstoffbelastung, resultierend aus einem Küchenbrand am Montagabend in der Straße "Kohlstatt", hat dazu geführt, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier einen Teil des Gebäudes sperren mussten. Die Bewohner des Hauses konnten bislang nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Ursache des Feuerausbruchs war nach bisherigen Feststellungen ein auf dem Herd vergessener Kochtopf. Rund 40 Wehrleute mit sieben Einsatzfahrzeugen bekämpften den kurz nach 21 Uhr ausgebrochenen Brand. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Vorsorglich waren jedoch auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. /wo

