Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, K 5342 - Polizisten legten Hand an

Ettenheim, K 5342 (ots)

Zwei hilfsbereite Polizisten vom Polizeirevier Lahr haben am Samstagnachmittag nach einem Unfall auf der K 5342 kräftig mit angepackt und haben dem Unfallverursacher das durch den Aufprall zerstörte Vorderrad gewechselt. Ein 73 Jahre alter Dacia-Fahrer war gegen 14 Uhr von Schmieheim kommend mutmaßlich von der Sonne geblendet worden und bei Wallburg mit einer Querungshilfe kollidiert. Das rechte Vorderrad wurde hierbei derart lädiert, dass es getauscht werden musste. Die unfallaufnehmenden Beamten erkannten, dass der Senior für eine Unterstützung dankbar wäre und legten Hand an. Nachdem die formellen Details geklärt waren, konnte der 73-Jährige seinen Weg fortsetzten. Der Schaden an seinem Wagen dürfte im Bereich von etwa 2.000 Euro liegen.

