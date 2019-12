Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Fahrzeugbrand in der Schloßbergstraße

Offenburg (ots)

Am Montagabend wurde durch Anwohner ein Fahrzeugbrand in Mahlberg gemeldet. An einem geparkten Renault entwickelte sich im Frontbereich ein Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Beamte der Kriminalpolizei haben die die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei werden erbeten unter T. 0781-212820.

./ BM

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell