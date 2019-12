Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Offenburg - Erfolgreiche Ermittlungen nach mehreren Raubüberfällen

Lahr, Offenburg (ots)

Nach drei Raubüberfällen auf Wettbüros und Spielcasinos innerhalb der letzten beiden Monate gelang den Ermittlern der Kriminalpolizei nun die Festnahme zweier Tatverdächtiger. Bereits am 20. Oktober hatte ein mit Sturmhaube maskierter Mann gegen 21:45 Uhr ein Wettbüro in der Flugplatzstraße überfallen. Einen Monat später, am 23. November, wurde um 6:40 Uhr ein Casino in der Allmendstraße von einem bis dato Unbekannten heimgesucht. Zum letzten Fall der Serie kam es am 8. Dezember, als gegen 8:55 Uhr ein Casino in der Raiffeisenstraße überfallen wurde. In allen Fällen bedrohte der Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe Angestellte und erbeutete insgesamt einen Betrag im fünfstelligen Bereich. Die jeweils eingeleiteten sofortigen Fahndungen mit mehreren Streifenwagen und zeitweise einem Polizeihubschrauber führten nicht zum sofortigen Ergreifen des Unbekannten. Da sich aus den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Spurensicherungen der Verdacht ergab, dass die drei Taten durch denselben Tatverdächtigen durchgeführt wurden und dieser wiederum durch mindestens eine zweite Person bei der Tatbegehung Unterstützung erhielt, richtete die Kriminalpolizei in Offenburg eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe ein. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalinspektion 2 führten in der Folge zur Identifizierung eines 21 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen, der in Freiburg wohnhaft war. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg konnten weitere verdeckte Maßnahmen durchgeführt werden, was zu der Erkenntnis führte, dass der 21-Jährige zusammen mit einem 24 Jahre alten irakischen Staatsangehörigen aus Lahr möglicherweise am gestrigen Sonntagabend einen weiteren Überfall plante. Daher wurde eine Großzahl an Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei auf die Lahrer Innenstadt konzentriert, wo sich beide Personen zu diesem Zeitpunkt aufhielten. Als sie - mutmaßlich nach dem Ausforschen eines Spielcasinos - zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, wurden sie gegen 21:30 Uhr durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Die Durchsuchungen führten dabei zum Auffinden einer bei den Taten verwendeten Schreckschusswaffe sowie der bei den Taten getragenen Bekleidung und Maskierung. Beide Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg noch im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt.

