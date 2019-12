Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Verletzte Mitfahrerin zurückgelassen

Offenburg, Elgersweier (ots)

Eine leicht verletzte Zweiradfahrerin und ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitagabend in der Industriestraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Audi-Fahrer gegen 17 Uhr von einem Grundstück in die Industriestraße einfahren und übersah hierbei ein mit zwei Personen besetztes Leichtkrafrad. Bei der Kollision wurde auch ein wartender Linienbus beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Zweirads und lies die leichtverletzte Mitfahrerin an der Unfallstelle zurück. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten den Zweiradfahrer an seiner Wohnanschrift antreffen und deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

