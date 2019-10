Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf zum Brand an Jerstedter Grundschule

Goslar (ots)

Zeugenaufruf zu Feuer in Jerstedter Schule (Goslarsche Zeitung vom 04.10.2019)

Am 03.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Fassadenbrand an der Jerstedter Grundschule (GZ und Polizei Goslar-facebook berichteten).

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zur Brandentstehung geben können oder denen etwas aufgefallen ist, mögen sich mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Holzhausen, POK

