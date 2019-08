Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Diebstahl eines Mountainbikes

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum 06.08.2019 wurde aus einem Carport in der Hildesheimer Straße ein Mountainbike der Marke WINORA entwendet. Das Rad war verschlossen und hat einen Zeitwert von ca. 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell