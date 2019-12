Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Böller gezündet, Hinweise erbeten

Neuried (ots)

Jugendliche haben am Montagabend im Bereich Viehweiderweg und Ulmenweg ihr Unwesen getrieben und mit Böllern einen noch nicht bezifferbaren Sachschaden angerichtet. Eine Mitarbeiterin eines dortigen Freizeitheims wandte sich kurz vor 21 Uhr über Notruf an die Polizei und meldete, dass Jugendliche einen Feuerwerkskörper in die Einrichtung geworfen hätten und hierbei Kleidungsstücke beschädigt wurden. Etwa zehn Minuten später explodierte ein Knallkörper in einem Briefkasten im Ulmenweg. Zeugen sahen zwei Jugendliche in Richtung Haselweg davonrennen. Einer davon soll eine helle oder weiße Jogginghose getragen haben und von schmaler Statur gewesen sein. Der andere sei etwas kräftiger gewesen und habe eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Jacke getragen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Neuried.

/wo

