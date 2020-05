Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200507 - 430 Frankfurt-Bundesautobahn: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ne) Eine Opelfahrerin hat gestern Abend um 19:00 Uhr auf der A661 einen Zusammenstoß mit einem Lkw gerade so verhindert. Sie selbst geriet dabei gegen die Leitplanke. Der Lkw flüchtete. Die 33-jährige Fahrerin des weißen Opel Astra war auf dem linken der zwei Fahrstreifen unterwegs. Neben ihr fuhr der bislang unbekannte Lkw. Etwa in Höhe des sogenannten Tunnel Seckbach schwenkte der Fahrer des Lkw auf ihre Fahrspur ohne tatsächlich die Spur wechseln zu wollen. Die 33-Jährige bremste ab, lenkte intuitiv nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet sie an die Mittelleitplanke und beschädigte dabei ihre linke Fahrzeugseite, sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw fuhr weiter. Der Fahrer hatte den Beinahezusammenstoß hochwahrscheinlich nicht bemerkt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 46400 zu melden. Zu dem Lkw liegen keine näheren Beschreibungen vor. Es könnte sich auch um ein Gespann mit Anhänger gehandelt haben.

