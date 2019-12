Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Kaiserslautern (ots)

Im Zeitraum vom 27.12.2019, 20:30 Uhr, bis 28.12.2019, 11:15 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Fahrzeug, welches in Kaiserslautern, Wolfsangel 39, abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter 0631-369 2250 oder per E-Mail unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

