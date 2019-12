Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol schafft neue Probleme

Kaiserslautern (ots)

Dass man seinen Kummer nicht "ertränken" kann, sondern höchstens neue Probleme schafft, dürfte einem Mann aus dem Stadtgebiet am zweiten Weihnachtstag (hoffentlich) klar geworden sein. Nachdem der 53-Jährige reichlich Alkohol in sich geschüttet hatte, überkam ihn am späteren Abend das Bedürfnis, mit seiner Ex-Freundin zu reden, weshalb er sie zu Hause besuchen wollte. Die Frau teilte den Gesprächsbedarf jedoch nicht und wollte den Mann nicht hereinlassen.

Der 53-Jährige hatte es zwar irgendwie zu der Adresse und in dem Anwesen auch in den neunten Stock geschafft, dann aber versagten seine Beine ihren Dienst. Als die Polizei wegen der "hilflosen Person" im Hausflur verständigt wurde, war der Mann schon nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten und andere Körperfunktionen zu kontrollieren.

Weil er sich weigerte, freiwillig mit zum Streifenwagen zu kommen, musste der 53-Jährige schließlich gefesselt und zum Fahrzeug gebracht werden. Nach den obligatorischen Maßnahmen auf der Dienststelle - unter anderem ein Alcotest, der einen Pegel von 2,55 Promille auswies - wurde der Mann in einer Zelle untergebracht. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell