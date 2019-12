Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eindringlinge ergreifen ohne Beute die Flucht

Kaiserslautern (ots)

Mutigen Einsatz hat in der Nacht zum Freitag eine 53-jährige Frau in der Beethovenstraße gezeigt.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses war in der Nacht wach geworden, weil sie Lärm aus dem Hausflur gehört hatte. Sie öffnete ihre Wohnungstür im Erdgeschoss, um nachzusehen, woher die Geräusche kamen. Die Quelle des Krachs lag im Bereich der Dachwohnung. Kurzentschlossen stieg die Zeugin die Treppen hinauf. In der Wohnungstür der Dachgeschosswohnung erblickte sie einen Unbekannten. Die 53-Jährige fing an zu schreien. Das veranlasste insgesamt drei bislang unbekannte Männer, die in die Wohnung eingedrungen waren, zu flüchten.

Auf der Flucht verloren die Täter Diebesgut, das sie aus der Wohnung mitgenommen hatten. Sie konnten unerkannt aber ohne Beute entkommen.

Die Polizei ermittelt. |mhm

