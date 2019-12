POL-PPWP: Aus einer Anzeige werden zwei

Polizeipräsidium Westpfalz

Weil sie in einem Tankstellen-Shop etwas gestohlen hat, ist eine Frau am zweiten Weihnachtstag in Weilerbach aufgefallen. Wie sich dann herausstellte, war das aber nicht alles...

Ein Tankstellen-Mitarbeiter hatte kurz nach 21 Uhr die Polizei verständigt, weil er die 38-Jährige erwischte, als sie ein Päckchen Tabak klauen wollte. Es kam zu einem Streit, und Zeugen hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizeistreife vor Ort fest.

Bei der obligatorischen Durchsuchung der 38-Jährigen und ihrer Sachen, tauchten dann allerdings Betäubungsmittel auf. Bei den Substanzen handelt es sich vermutlich um Amphetamin und Haschisch.

Die Drogen wurden sichergestellt und die Frau zur Klärung ihrer Identität und erkennungsdienstlichen Behandlung zur Kripo gebracht. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Ladenddiebstahls und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

