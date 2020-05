Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200510 - 0436 Frankfurt-Fechenheim: Wohnwagen entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) In der Zeit zwischen Mittwoch, den 6. Mai 2020, 15.00 Uhr, und Freitag, den 8. Mai 2020, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen. Der Halter hatte das Fahrzeug am Mittwoch in der Orber Straße, vor dem Anwesen Nummer 67 abgestellt und an der Kupplung gesichert. Bei seiner Rückkehr am Freitag, war der Wohnwagen verschwunden. Bei ihm handelt es sich um einen Fendt Saphir 410 mit dem amtlichen Kennzeichen F-AG 736.

