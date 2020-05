Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200511 - 0440 Frankfurt-Nordend: Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 11. Mai 2020, gegen 01.25 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Friedberger Landstraße. Mit dem Griff in seine Jackentasche und den Worten, "etwas darin zu haben und niemanden verletzen zu wollen", nötigte er den Angestellten, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Der Angestellte musste das Bargeld in Höhe von etwa 200 EUR in eine tatorteigene Papiertüte stecken, mit der der Räuber das Gelände verließ. Er flüchtete zunächst zu Fuß über die Friedberger Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. Ein während der Tat hinzugekommener Zeuge verfolgte den Täter auf seinem Fahrrad und konnte sehen, wie dieser im Hinterhof eines Hauses verschwand, dort auf ein dunkles Fahrrad stieg und schließlich entkam. Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter wird beschrieben als 18-21 Jahre alt und 185-190 cm groß. Schlanke Figur, heller Teint. Trug eine Nasen- Mundbedeckung (oder Schal), eine graue, in camouflageoptik gehaltene Weste, einen dunklen Hoodie (dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte), eine dunkle Jogginghose sowie dunkle Schuhe mit heller Sohle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551299 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell