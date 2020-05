Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200510 - 0439 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 10. Mai 2020, gegen 04.25 Uhr, meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung aus dem Ben-Gurion-Ring. Mehrere Funkstreifen fuhren daraufhin vor Ort, konnten dort jedoch zunächst keine Feststellungen treffen. Nur kurze Zeit später wurde dann aus der Berner Straße ein brennender Pkw gemeldet. Da sich die Berner Straße in unmittelbarer Nähe zum Ben-Gurion-Rind befindet, dürfte die dort gemeldete Rauchentwicklung von diesem brennenden Fahrzeug gestammt haben. Bei dem Auto handelte es sich um einen VW Jetta, der vor dem Anwesen Nummer 35 geparkt stand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der so entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte von Brandstiftung auszugehen sein. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Frankfurter Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 069-75551599.

