Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Glatteisunfall - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 04.01.2020, kam es auf der L 157 bei Grafenhausen zu einem Glatteisunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 07:30 Uhr war die 25-jährige auf der Landstraße in Richtung Birkendorf unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve auf einer glatten Stelle die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der Toyota der Frau kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer Böschung. Die Frau kam in ein Krankenhaus, sie erlitt leichte Kopfverletzungen. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von knapp 3000 Euro.

