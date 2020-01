Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Montag, den 06.01.2020, gegen 02:30 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw in der Hafenstraße in Breisach einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen ergab sich gegen den 34-Jährigen Pkw-Fahrer folglich der Verdacht, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein von Beamten des Polizeireviers Breisach durchgeführter Alkoholtest bestätigte einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde daraufhin eingezogen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

