Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Motorradfahrer verletzt

Weeze (ots)

Mit zum Glück nur leichten Verletzungen musste am Mitwoch, 25.09.2019, ein 26 Jahre alter Motorradfahrer zunächst vorsorglich in das Krankenhaus gebracht werden. Der Gocher war gegen 17.40 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Hülmer Deich in Richtung Weeze unterwegs, als er im Ortsteil Niederhelsum nach rechts von der Fahrbahn abkommt und stürzt. Das Krad rutscht in den Straßengraben und prallt schließlich gegen eine Mauer. Der Motorradfahrer wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. (SI)

