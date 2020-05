Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200512 - 0442 Frankfurt/Darmstadt: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Frankfurter Polizei - Tötungsdelikt-Festnahme eines Tatverdächtigen

Frankfurt (ots)

Bezug zu den Meldungen Nr. 691 vom 11.08.2016 und Nr. 0423 vom 06.05.2020

Einen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei im Fall der am 10. August 2016 im Bereich der Züricher Straße aufgefundenen Leiche der Martina Gabriele LANGE (wir haben berichtet) verzeichnen. Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (06.05.2020) konnte eine Person von Beamten der Frankfurter und Darmstädter Kriminalpolizei festgenommen werden, die im dringenden Verdacht steht, für den Tod der 56-jährigen Frau aus Frankfurt-Nieder-Eschbach verantwortlich zu sein. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Büttelborn, der dem persönlichen Umfeld der Verstorbenen zuzurechnen sein soll. Der Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte war zum fraglichen Zeitpunkt noch Heranwachsender. In derartigen Fällen richtet sich die Zuständigkeit nach dem Wohnort des Beschuldigten, weshalb die Staatsanwaltschaft Darmstadt das Verfahren übernommen und die Ermittlungen mit der Kriminalpolizei Frankfurt fortgeführt hat.

Mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den Ermittlungen bekanntgegeben werden.

