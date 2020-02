Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Autohaus- Täter nehmen Reifen mit

Herford (ots)

(sls) An der Bielefelder Straße in Herford kam es am vergangenen Wochenende (22.2.) zu mehreren Diebstählen auf dem Gelände eines Autohauses. Unbekannte Täter entwendeten von einem Mercedes GLC alle vier Reifen mit Felgen. Anschließend wurde der Pkw auf Pflastersteinen aufgebockt. Bei der Überprüfung von weiteren Fahrzeugen stellten Mitarbeiter fest, dass bei zwei weiteren Mercedes die Radbolzen abmontiert und mitgenommen wurden. Bei einem der Fahrzeuge rutschte daraufhin ein Reifen von der Radnabe und wurde dabei beschädigt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder verdächtigen Personen machen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

