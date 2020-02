Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss- Skoda-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Montagabend (24.2.) zu einem Unfall, bei dem eine 22-Jährige aus Bünde verletzt wurde. Die Bünderin befuhr mit ihrem Skoda die Herforder Straße von Bünde in Richtung Herford. Im Kreuzungsbereich Dobergstraße / Albert-Schweitzer Straße kam die Skoda-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in der dortigen leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen eine Straßenlaterne, wodurch der PKW zum Stillsand kam. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 22-Jährigen verlief positiv, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die Bünderin leicht verletzt und durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An Straßenlaterne und dem Skoda entstand ein geringer Sachschaden. In wie weit die Nutzung eines Mobiltelefons als Unfallursache in Frage kommt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell