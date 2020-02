Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub nach Verkaufsverhandlung- Täter entwendet Schmuck

Bünde

(sls) Im Rahmen eines Verkaufsgeschäftes kam es in Bünde am Montagnachmittag (24.2.) zu einem Raubdelikt an der Meyerhofstraße. Ein 29-jähriger Geschädigter aus Osnabrück beabsichtigte gegen 17.45 Uhr über einen Privatkauf seinen Schmuck zu veräußern. Beim Treffen mit dem Verkäufer an einem Fahrzeug konnte man sich über den Verkaufspreis nicht einigen, worauf der Geschädigte den Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro wieder mitnehmen wollte. Plötzlich und völlig unerwartet sprühte der Tatverdächtige dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht. Er riss dem Geschädigten eine Tüte mit Schmuck aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Taubenweg und weiter in Richtung Sperberstraße. Dort konnte der Geschädigte ihn zunächst in einem Garten sehen. Von dort aus schaffte es der Täter jedoch weiter in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Täter wird mit 30 Jahren, ca. 175cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Mütze. Er hatte eine schmale Statur und trug einen 3-Tage Bart. Dem Geschädigten ist eine goldene Uhr am Handgelenk aufgefallen. Die Ermittlungen zum möglichen Täter dauern an. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Zeugen, denen zur Tatzeit in der Meyerhofstraße oder Umgebung etwas Verdächtiges/ eine verdächtigte Person aufgefallen sind, sich bei der Polizei Herford zu melden (Tel. 05221-8880).

