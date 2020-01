Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Freitagvormittag, gegen 09:00 Uhr, bis Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, brachen Unbekannte über das Untergeschoss in ein Einfamilienhaus in der Philipp-Funk-Straße ein. Dort durchsuchten sie alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Entwendet wurden Wertgegenstände in Höhe von ca. tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361 524 0) zu melden.

Wasseralfingen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr bis Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, brachen Unbekannte über das Badfenster in ein Einfamilienhaus am Schäle ein. Dort durchsuchten sie alle Räume. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von ca.100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361 524 0) zu melden.

Dewangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Passatfahrer die Reichenbacher Straße von der Ortsmitte Dewangen kommend in Richtung Reichenbach. Der bislang unbekannte Gespannführer (Pkw mit Planenanhänger) befuhr ebenfalls die Reichenbacher Straße, aber in entgegenkommender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Reichenbacher Straße/Berger Weg fielen im Kurvenbereich Eisblöcke von der Plane des Anhängers herunter und beschädigten den Passat. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361 524 0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Krad-Lenker gestürzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:16 Uhr, kam es im Einhorntunnel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 18jährige Fahrer eines 125-Kraftrades befuhr den Einhorntunnel in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund eines technischen Defektes verlor er die Kontrolle über sein Krad und er kam zum Sturz. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Der verletzte Krad Lenker wurde mit dem Rettungsdienst ins Stauferklinikum nach Mutlangen verbracht. Der entstandene Sachschaden am Krad beträgt circa 250 Euro.

Mögglingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag, zwischen 14:15 und 14:45 Uhr, parkte der Mitsubishi-Halter sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren den abgestellten Mitsubishi am vorderen rechten Fahrzeugeck. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358 0) zu melden.

