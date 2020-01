Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brandermittlungen - Nach Unfall geflüchtet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Brandermittlungen - Zeugen gesucht

Wie bereits in einer Polizeimeldung berichtet wurde, brannte am 28. Dezember 2019 in einem Bettengeschäft in der Waiblinger Straße in Fellbach ein Regal samt den darin ausgestellten Handtüchern. Bei dem Brand entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen nach dem Vorfall übernommen und ermittelt wegen Brandstiftung. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Kripo um Zeugenhinweise. Hierzu sollten sich Kunden, insbesondere eine Drei-Köpfige-Familie sowie eine Frau mit Kinderwagen, die sich am Samstag, 28.12.2019 gegen 17 Uhr im Bettengeschäft in der Waiblinger Straße aufhielten, bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-0 melden.

Zum Verständnis wird nochmals die ursprüngliche Pressemeldung beigefügt:

Fellbach: Ermittlungen nach Brandlegung (30.12.2019, 9.21 Uhr)

In einem Bettengeschäft in der Waiblinger Straße brannte am Samstagabend gegen 17 Uhr ein Regal, in dem Handtücher ausgelegt waren. Das Feuer wurde von Angestellten bemerkt und gelöscht, bevor noch die alarmierte Feuerwehr eintraf. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Durch das Feuer wurde das Regal samt die darin gelagerten Handtücher zerstört. Durch den Rußniederschlag wurden möglicherweise noch weitere Ausstellungsgegenstände beschädigt. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Wer das Regal in Brand setzte, ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Winnenden: Unfallflucht

Ein 76-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Ein Autofahrer streifte den Fußgänger in der Straße Am Jakobsweg, der dabei stürzte und sich verletzt. Der Verursacher flüchtete anschließend. Dieser war mit einem dunklen Auto unterwegs. Wer den Unfall beobachtete und weitere Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 zu melden.

