POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Backnang: Auffahrunfall

Eine 26-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Friedrichstraße. Als ein Omnibus von einer Haltestelle in den Verkehr einfuhr, bremste die 26-Jährige ab. Dies bemerkte die nachfolgende 34-jährige Mazda-Fahrerin nicht rechtzeitig und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Kirchheim an der Murr: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte einen in der Straße Obertorhöfe geparkten Pkw Audi A6 am Mittwochnachmittag im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ erheblichen Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung der Tat mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt

Ein hinter einer Gaststätte in der Bachstraße stehender VW Touran wurde am letzten Samstag mutwillig beschädigt. Ein unbekannter zerkratzte das Auto auf der rechten Fahrzeugseite und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann oder zum Tatgeschehen, das sich zwischen 17 Uhr und 22 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 melden.

Waiblingen: Betrunken Unfall verursacht

Mit über einem Promille deutlich alkoholisiert war der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr zwischen Hochberg und Bittenfeld. Der 59 Jahre alte Citroen-Fahrer fuhr die Kreisstraße 1849 in Richtung Bittenfeld entlang und kam hierbei aufgrund seiner Trunkenheit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er mit seinem Pkw gegen eine Böschung. An diesem entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Mann selbst wurde beim Unfall leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm zur Beweissicherung auch eine Blutprobe entnommen.

Remshalden-Grundbach: Auto zerkratzt

Zwischen Neujahr, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr wurde in der Olgastraße ein geparktes Auto auf der Fahrerseite zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt über 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Nasenbluten führt zu Verkehrsunfall

Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Lupo befuhr am Donnerstag, gegen 9:15 Uhr die Kreisstraße 1849 von Bittenfeld in Richtung Weiler zum Stein. Während der Fahrt bekam die Fahranfängerin Nasenbluten und geriet in der Folge zunächst auf den Grünstreifen. Als sie anschließend zu stark gegensteuerte, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser überschlug sich in einem Acker und kam dort letztlich zum Stehen. Die junge Frau wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt, an ihrem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Weinstadt-Großheppach: Unfallflucht

Rund 500 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag, zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr an einem in der Grunbacher Straße geparkten Skoda Citigo. Am geparkten Auto wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

500 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer, der in der Rommelhauser Straße beim Ein- oder Ausparken einen am Straßenrand geparkten Pkw Ford Mondeo beschädigte. Der Verursacher flüchtete nach dem missglückten Parkversuch, der sich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag ereignete. Nähere Hinweise zum Geschehen erhofft sich die Polizei in Fellbach und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

