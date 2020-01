Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Unfälle, Sachbeschädigungen u.a.

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Feuerwehreinsatz

Mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen Brand aus. Kurz vor 22.30 Uhr waren Anwohner der Ebersbergstraße auf einen Rauchmelder aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte verständigt. Rasch stellte sich heraus, dass ein Wasseraufbereitungsbehälter durch einen technischen Defekt angefangen hatte zu schmoren. Nachdem die Feuerwehr den Schmorbrand abgelöscht und das Gebäude durchgelüftet hatte, konnte Entwarnung gegeben werden. Zwei ebenfalls am Einsatzort befindliche Rettungswagen samt Besatzung wurden glücklicherweise nicht benötigt.

Abtsgmünd: Dumm gelaufen

Bereits am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass an einer Grillstelle am Büchelberger Grat Unbekannte eine größere Menge Altpapier in eine Feuerwanne gelegt und angezündet hatten. Auch um die Feuerstelle herum lagen offenbar mehrere Schriftstücke. Der aufmerksame Zeuge sicherte Teile des Altpapiers, auf denen Namen und Anschriften vermerkt waren, so dass die illegalen Müllentsorger rasch ermittelt und zur Anzeige gebracht werden konnten.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte zwischen Montagabend 19 Uhr und Dienstagabend 19 Uhr verursachten, als sie mit einem Feuerwerkskörper eine Toilettenschüssel in der Herrentoilette am Schießwasen beschädigten. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Aufgefahren

Zu geringer Abstand war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit seinem Lkw fuhr ein 59-Jähriger zur Unfallzeit auf den an einer roten Ampel stehenden Pkw Ford einer 63-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich an der Einmündung Haller Straße / Siemensstraße ereignete, blieben beide Fahrer unverletzt.

Böbingen: Fahrradbesitzer gesucht

Beim Spazierengehen fand eine Zeugin am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Lourdeskapelle am Verteiler Iggingen ein E-Bike auf, von dem zahlreiche Bauteile abmontiert wurden. Das Fahrrad der Marke Centurion ist rot-neongelb. Die Gesamtumstände sprechen dafür, dass es von Unbekannten entwendet, "ausgeschlachtet" und dann weggeworfen wurde. Der Besitzer des E-Bikes wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr nicht nur einen Sachschaden von rund 5000 Euro, sondern sorgte auch noch für Stromausfälle in einem Wohngebiet. Zur Unfallzeit befuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug die Egaustraße entlang. Dort kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Bordstein auf den Gehweg und prallte dort mit dem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde so massiv beschädigt, dass es zu den Stromausfällen kam. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Citroen beschädigte eine 37-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr einen Pkw Renault, der im Bereich einer Kirche in der Straße Am Zeil abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Parkrempler II

Ebenfalls rund 1000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr, als ein 30-Jähriger beim Ausparken seines Pkw Seat einen im Hermann-Grau-Weg abgestellten Pkw VW Golf beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Beißender Geruch verursachte Einsatz

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr verständigten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Lorcher Straße die Rettungskräfte, nachdem Mitarbeiterinnen über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt hatten. Das Geschäft wurde daraufhin für den Kundenverkehr gesperrt. An der Örtlichkeit konnte aus in einem Lagerraum tatsächlich ein beißender Geruch wahrgenommen werden; dieser war jedoch laut Aussagen einer vor Ort anwesenden Notärztin nicht gesundheitsgefährdend. Ein Austritt von Gasen konnte von der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls ausgeschlossen werden. Möglicherweise handelte es sich um eine Störung in der Belüftungsanlage. Am Einsatzort befanden sich insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr, fünf Fahrzeuge des DRK sowie Bemate des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd. Nachdem eine Gefahr für Mitarbeiter und Kunden ausgeschlossen werden konnte, wurde das Geschäft kurz nach 18 Uhr wieder für den Kundenverkehr freigegeben.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 55-Jährige ihren Pkw VW Polo am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Remsstraße anhalten. Ein 27-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand.

Lorch: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Pkw Mazda ein, der in der Wilhelmstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter lediglich einen Regenschirm und ein Paar Handschuhe. Anschließend beschädigte er noch beide Außenspiegel des Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Waldstetten: Glätteunfall

Auf eisglatter Fahrbahn fuhr ein 30-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw VW Passat auf der Straße Tannenweiler auf den stehenden Pkw Mercedes Benz eines 52-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Ein Leichtverletzter - 11.000 Euro Sachschaden

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Kurz nach 16 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw Mini die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen in Fahrtrichtung Ulm. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreiften und einen Hang aufwärts, ehe sich der Pkw überschlug und entgegen der Fahrtrichtung wieder zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der 21 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Zur Erstversorgung der beiden Fahrzeuginsassen und Bergung des Pkw wurde der rechte Fahrstreifen zwischen 16.15 und 16.45 Uhr gesperrt. Da die Möglichkeit bestand, dass der Pkw in Brand geraten könnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen angefordert, die mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell