Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rettung eines vermissten Seniors, Briefkasten mit Böllern gesprengt

Aalen (ots)

Crailsheim: Mehrere Böller in Schul-Briefkasten

Ein Knaller, über den die Polizei nicht lachen kann: Unbekannte warfen vermutlich in der Silvesternacht mehrere Böller in den Briefkasten einer Schule in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Briefkasten wurde dadurch völlig zerstört.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 480-0.

Schwäbisch Hall: Vermisster Senior gerettet

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Mittwochabend im Einsatz, um einen vermissten Senior aus einer hilflosen Lage zu befreien.

Der schwer demente 87-Jährige hatte gegen 16:45 Uhr seine Wohnung verlassen und war spazieren gegangen. Nachdem er nach kurzer Zeit nicht wiederkam, meldeten ihn die Angehörigen als vermisste. Die Polizei fahndete daraufhin im Stadtgebiet. Ein Angehöriger entdeckte den vermissten Mann kurz nach 19:00 Uhr an einem Steilhang oberhalb der Stuttgarter Straße. Der ältere Herr war vermutlich vom Fußweg Hofpfad den Steilhang hinabgestürzt. Zur Rettung war die Feuerwehr mit 23 Kräften und sechs Fahrzeuge im Einsatz. Der Rettungsdienst, welcher ebenfalls mit drei Fahrzeuge und fünf Einsatzkräften vor Ort war versorgte den unterkühlten und verletzten Senior und verbrachte ihn in eine Klinik. Die Stuttgarter Straße musste für die Rettungsmaßnahmen für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell