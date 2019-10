Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Wildschweine verursachen Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Am 07.10. gegen 21:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Breckerfelderin die L528 in Fahrtrichtung Breckerfeld. Aufgrund von plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Wildschweinen musste sie ihren Pkw VW stark abbremsen. Ein nachfolgender 58-jähriger Breckerfelder in seinem Pkw Fiat bemerkte dies zu spät, es kam zum Auffahrunfall. Die 30-jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt, beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

