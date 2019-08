Polizei Münster

POL-MS: Tragischer Badeunfall im Gittruper See - 39-Jähriger verstirbt

Münster (ots)

Ein 39-jähriger Münsteraner verstarb am Donnerstagabend (1.8.) nach einem tragischen Badeunfall im Gittruper See. Rettungskräfte und Polizisten wurden um 20:26 Uhr hinzugerufen, als der Mann nicht mehr auftauchte. Feuerwehrtaucher bargen den Mann schließlich aus dem See. Auf dem Weg ins Krankenhaus reanimierten Rettungskräfte den Mann vergeblich.

Den Ermittlern liegt kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vor. Der tragische Unfall passierte, nachdem der 39-Jährige alkoholisiert ins Wasser gestiegen war.

Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell