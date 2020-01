Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - beschädigte Autos

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Firmeneinbruch

In der Mercedesstraße wurde zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen in das Gebäude eines Handwerkbetriebs eingebrochen. Im Büro wurde von den Tätern ein Tresor vorgefunden und entwendet. In diesem befand sich Bargeld und Wertgegenstände. Zum Abtransport des Tresors, der mehrere hundert Kilo wog, müsste ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Waiblingen: Auto beschädigt

Ein Pkw Mini-Cooper, der in der Salierstraße geparkt war, wurde von unbekannten Vandalen mutwillig beschädigt. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde mehrfach gegen das Auto getreten. Hierbei ging ein Außenspiegel zu Bruch und eine Seitentür wurde eingedellt. Wer die Tat beobachtete oder Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Fellbach: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte ein Autofahrer, der beim Ein- oder Ausparken gegen die Stoßstange eines Pkw Ford gefahren ist, der in der Rommelshauser Straße geparkt war. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Dieser hatte sich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen ereignet. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

