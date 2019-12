Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte schoben Rollladen hoch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwoch (18.12.2019) versuchten Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rüdesheimer Straße in Friesdorf einzubrechen.

Zur Tatzeit zwischen 10:30 Uhr und 19:45 Uhr schoben die mutmaßlichen Einbrecher einen Rollladen hoch und versuchten, eine Balkontüre aufzuhebeln. Diese hielt jedoch Stand, weshalb die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und unbemerkt vom Tatort flüchteten. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 bittet daher um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruchsversuch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Friesdorf bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

