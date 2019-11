Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an KFZ

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 17.11.2019 zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße, Höhe der dortigen Sparkassenfiliale zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Hierbei wurde ein grauer VW Tiguan, welcher auf den am Fahrbahnrand befindlichen Parkflächen in Fahrtrichtung parkte, durch unbekannte Täter im Bereich der Tür hinten rechts zerkratzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

