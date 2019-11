Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Trier (ots)

Am Freitag, den 15.11.2019, kam es gegen 07:15 Uhr auf der B51 zwischen Windmühle und der Einmündung Möhn zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Der Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt in Richtung Trier, hierbei kam es zu einer Spiegelkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Während der Fahrer des Rettungswagen anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier in Verbindung.

